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12 июня 2024, 15:06 Читати українською

Еврокомиссия введет пошлину на китайские электрокары в размере до 25%

Европейская Комиссия планирует объявить китайским производителям электромобилей временные тарифы, которые могут составить около 25%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейская Комиссия планирует объявить китайским производителям электромобилей временные тарифы, которые могут составить около 25%.

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«Лицо, знакомое с дискуссиями в Брюсселе, сообщило, что цифры еще не окончательны. Чиновники из нескольких стран-членов ЕС заявили, что ожидают, что тарифы составят 25%, а некоторые компании могут столкнуться с еще более высокими затратами на импорт», — пишет агентство.

Тарифы ожидают ввести 4 июля, а Китай уже выразил готовность к ответным мерам в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями.

Акции, связанные с китайскими производителями электромобилей, снизились в Гонконге в преддверии решения ЕС. На этой неделе акции Geely Automobile Holdings и Xpeng Inc упали примерно на 8%, в то время как лидер сектора BYD Co потерял около 3%.

Хотя эти меры направлены на китайских автопроизводителей, таких как BYD и Geely Automotive Holdings Ltd., более высокие ставки — с нынешних 10% — коснутся и ряда западных автопроизводителей, во главе с Tesla, поставляющей Model 3 из Шанхая в Европу, а также BMW AG и Renault SA.

Нынешний сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
12 июня 2024, 15:47
#
+Засилля смердючої пластмаси…
+
0
innapcholko
innapcholko
12 июня 2024, 16:58
#
Сами не хотят делать дешевле — так давай не дадим покупать дешевле у тех делает дешевле — уровниловка — галимый совок по Европейски!
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