Еврокомиссия введет пошлину на китайские электрокары в размере до 25%

Европейская Комиссия планирует объявить китайским производителям электромобилей временные тарифы, которые могут составить около 25%. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Лицо, знакомое с дискуссиями в Брюсселе, сообщило, что цифры еще не окончательны. Чиновники из нескольких стран-членов ЕС заявили, что ожидают, что тарифы составят 25%, а некоторые компании могут столкнуться с еще более высокими затратами на импорт», — пишет агентство.

Тарифы ожидают ввести 4 июля, а Китай уже выразил готовность к ответным мерам в сферах сельского хозяйства, авиации и автомобилей с большими двигателями.

Акции, связанные с китайскими производителями электромобилей, снизились в Гонконге в преддверии решения ЕС. На этой неделе акции Geely Automobile Holdings и Xpeng Inc упали примерно на 8%, в то время как лидер сектора BYD Co потерял около 3%.

Хотя эти меры направлены на китайских автопроизводителей, таких как BYD и Geely Automotive Holdings Ltd., более высокие ставки — с нынешних 10% — коснутся и ряда западных автопроизводителей, во главе с Tesla, поставляющей Model 3 из Шанхая в Европу, а также BMW AG и Renault SA.

Нынешний сбор на импорт легковых автомобилей из Европы в Китай составляет 15%.