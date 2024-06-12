Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на этот год

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024 года.

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Следует отметить, что в январском отчете Всемирный банк также прогнозировал рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 3,2%.

Кроме того, Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на 2025 год в 6,5% с оговоркой, что средний темп роста в 2025—2026 годах будет на уровне 5,8%.

Данный прогноз актуален при условии, что активные боевые действия продолжатся в течение 2024 года, а затем станут умеренными, уточняются в отчете.

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«Восстановление будет зависеть прежде всего от развития российского вторжения и, как ожидается, будет поддерживаться увеличением экспорта и инвестициями в реконструкцию», — говорится в отчете.

Напомним

«Минфин» писал, что Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам 2024 года составит 3,2%, а в следующем году — вырастет до 6,5%.