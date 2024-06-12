Более 38 тысяч дел было открыто по ст. 190 «Мошенничество» за первые пять месяцев 2024 года, по данным Генпрокуратуры. Это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Почти каждое пятое производство по мошенничеству дошло до суда в этом году. Об этом говорится в данных Опендатабот.
С начала года количество дел по мошенничеству уже в 1,6 раз больше, чем за весь 2021 год — Опендатабот
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Мошенничество растет
Рекордные 38 204 уголовных производства по мошенничеству были открыты в Украине за пять месяцев 2024 года. Это уже в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 23 847 дел.
Уголовных производств по мошенничеству увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Чуть больше 7 тысяч или 18% всех зарегистрированных дел в 2024 году дошли до суда. Еще более 4,5 тысячи дел было закрыто.
Самые популярные методы мошенничества
По данным Национального банка Украины, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.
Чтобы снизить пандемию мошенничества и помочь гражданам защититься от воров, НБУ вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины приступил к Всеукраинской информационной кампании по платежной безопасности.
Узнать, какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечься от воров, можно на специальной странице проекта.
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