Официальный курс: НБУ понизил гривну на 17 копеек

Национальный банк Украины установил на 11 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,4246 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 17 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 11 июня установил официальный курс евро на уровне 43,87 грн. Европейская валюта подешевела на 40 копеек.

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