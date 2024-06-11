Служба в армии: Минобороны запустило сайт для поиска вакансий

Министерство обороны запустило сайт с вакансиями в армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях — пора выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что на Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников.