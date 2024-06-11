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11 июня 2024, 13:46 Читати українською

ЕИБ выделит Украине более миллиарда евро на восстановление критической инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк в рамках международной конференции по восстановлению Украины планирует подписать соглашения о новом финансировании на сумму более 1 млрд евро для поддержки бизнеса и возобновления критической инфраструктуры. Об этом перед началом конференции в Берлине подчеркнула глава банка Надя Кальвиньо, передает Укринформ.

Европейский инвестиционный банк в рамках международной конференции по восстановлению Украины планирует подписать соглашения о новом финансировании на сумму более 1 млрд евро для поддержки бизнеса и возобновления критической инфраструктуры.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Во время этой встречи в Берлине я подпишу соглашения о новом финансировании, мы мобилизуем более 1 миллиарда евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, на восстановление критически важной инфраструктуры в украинских городах, такой как больницы, детские сады, школы, водоснабжение», — заявила Кальвиньо.

Кроме того, по ее словам, ЕИБ планирует внедрить в Украине флагманскую программу совещательных услуг Евросоюза.

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Глава банка напомнила, что с начала полномасштабной войны ЕИБ выделил более 2 млрд евро на восстановление поврежденной инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта, а также пограничных переходов.

Напомним

В Украине объем портфеля совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в государственном и частном секторе наибольший за все годы сотрудничества — он составляет более 7 млрд евро.

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Источник: Минфин
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