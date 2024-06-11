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11 июня 2024, 12:36 Читати українською

Apple представила свой ИИ, а также объявила о кооперации с OpenAI

Apple представила искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет интегрирован в новые операционные системы — iOS 18, iPad OS 18 и MacOS Sequoia. Об этом стало известно в ходе конференции Worldwide Developers Conference.

Apple представила искусственный интеллект Apple Intelligence.

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Apple Intelligence сможет выполнять различные действия за пользователя — например, управлять уведомлениями, автоматически составлять тексты или обобщать информацию в почте и других приложениях.

Предполагается, что все данные будут обрабатываться на самом устройстве для обеспечения конфиденциальности. Apple Intelligence будет доступна на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на iPad и MacBook с чипом M1 и более поздних версиях.

Благодаря искусственному интеллекту общение пользователя с голосовым помощником Siri будет «более естественным», утверждают в Apple. В частности, помощник будет адаптироваться к контексту того, что говорит пользователь.

Apple также объявила об интеграции Siri с ChatGPT, о чем ранее писал Bloomberg. Голосовой помощник будет обращаться к чат-боту для получения нужной информации, после чего выдавать ее пользователю. Когда именно ChatGPT появится в устройствах Apple, в компании не уточнили, заявив только, что это произойдет в нынешнем году. Использование ChatGPT будет бесплатно и не потребует создания учетной записи. Чат-бот также не будет сохранять запросы пользователя.

Илон Маск, который подал в суд на OpenAI, уже заявил, что запретит устройства от Apple в его компаниях.

Источник: Минфин
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