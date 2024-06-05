Apple интегрирует ChatGPT в iPhone

Apple заключила соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone, пишет Bloomberg. Соглашение должно быть объявлено на конференции разработчиков на следующей неделе.

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Apple разрабатывает функции искусственного интеллекта, в том числе работающие на ее устройствах. Компания также оснащает своего цифрового помощника Siri искусственным интеллектом, но собственный чат-бот компании еще не готов к работе.

Соглашение предоставляет доступ OpenAI к миллионам пользователей Apple, включая тех, которые иначе не решались бы попробовать ChatGPT. Для Apple это соглашение дает компании самую современную технологию эпохи искусственного интеллекта — чат-бота с мощными способностями, — который она может совмещать со своими собственными сервисами.

Обе компании пока не раскрыли информацию о сделке публично, и ее условия неизвестны.