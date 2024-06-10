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10 июня 2024, 19:34 Читати українською

Президент Польши подписал закон об ограничении льгот для украинских беженцев

Польский президент Анджей Дуда утвердил изменения в закон о помощи гражданам Украины. Они предполагают, что срок легального пребывания украинских беженцев от войны в Польше продлевается с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года, сообщает Европейская правда.

Польский президент Анджей Дуда утвердил изменения в закон о помощи гражданам Украины.

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Это позволит украинцам и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам. В то же время, условия получения помощи украинскими беженцами существенно изменятся.

В частности, социальная помощь по программам «800+» (ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых) и «хороший старт» (одноразовая помощь в размере 300 злотых) теперь будет предоставляться украинским семьям только в случае, если ребенок ходит в польскую школу.

Еще одним нововведением является возможность изменить статус пребывания украинцев в Польше: по нынешней временной защите на временное пребывание до трех лет. Для этого нужно будет актуализировать свои данные в базе PESEL UKR (польская идентификационная система, UKR — предназначена для украинцев), подать соответствующую просьбу в электронном виде к воеводе по месту жительства, а также соответствовать требованию PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года.

В то же время вводится новое правило подтверждения личности гражданина Украины, претендующего на получение номера PESEL в Польше. В частности, единственным способом подтверждения личности будет считаться предъявление действительного проездного документа гражданина Украины.

Кроме того, отменяется единовременная социальная помощь для украинских военных беженцев в размере 300 злотых ($75), а также денежная компенсация от государства для владельцев частного жилья, предоставлявших убежища и питание украинским беженцам.

Дополнительно предполагается ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на проживание граждан Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+57
gucci
gucci
10 июня 2024, 20:14
#
Гайда в Німеччину з цієї смердячої польщі. Невде так сладно мову вивчити, щоб мати ся за людину, а не холуя у пана?
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
10 июня 2024, 20:23
#
Тебе хтось тримає?
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