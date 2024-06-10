Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых автомобилей из КНР в Бельгию. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.
Volvo рассматривает вариант переноса производства из Китая в Бельгию на фоне предполагаемой войны тарифов
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Компания Volvo рассматривала возможность прекращения продаж электромобилей китайского производства, следующих в Европу, если будут введены пошлины.
Европейская комиссия приступила к консультациям по введению тарифов на импорт китайских электромобилей на фоне заявлений о том, что китайские производители подрывают позиции западных конкурентов благодаря поддержке огромных государственных субсидий. Решение ожидается на этой неделе.
Сейчас ЕС устанавливает 10-процентный тариф на электромобили китайского производства. Эксперты говорят, что он может увеличиться до 25−30%. США недавно объявили о планах увеличить свои тарифы на импорт электромобилей из Китая с 25 до 100%.
Аналитики говорят, что Volvo наиболее уязвима к действиям ЕС в среднесрочной перспективе.
При этом Volvo рассматривает возможность переноса производства моделей EX30 и EX90 из Китая в Бельгию, как ожидается, это сведет на нет необходимость в прекращении экспорта авто произведенных в КНР электромобилей.
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Responding to strong demand for the car, Volvo Cars has decided that it will start building the new fully electric Volvo EX30 in its Ghent plant in Belgium from 2025, expanding production capacity for its celebrated small SUV.