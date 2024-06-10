Volvo рассматривает вариант переноса производства из Китая в Бельгию на фоне предполагаемой войны тарифов

Volvo со штаб-квартирой в Швеции, мажоритарным владельцем которой является китайский автопроизводитель Geely, рассматривает планы переноса производства некоторых автомобилей из КНР в Бельгию. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

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Компания Volvo рассматривала возможность прекращения продаж электромобилей китайского производства, следующих в Европу, если будут введены пошлины.

Европейская комиссия приступила к консультациям по введению тарифов на импорт китайских электромобилей на фоне заявлений о том, что китайские производители подрывают позиции западных конкурентов благодаря поддержке огромных государственных субсидий. Решение ожидается на этой неделе.

Сейчас ЕС устанавливает 10-процентный тариф на электромобили китайского производства. Эксперты говорят, что он может увеличиться до 25−30%. США недавно объявили о планах увеличить свои тарифы на импорт электромобилей из Китая с 25 до 100%.

Аналитики говорят, что Volvo наиболее уязвима к действиям ЕС в среднесрочной перспективе.

При этом Volvo рассматривает возможность переноса производства моделей EX30 и EX90 из Китая в Бельгию, как ожидается, это сведет на нет необходимость в прекращении экспорта авто произведенных в КНР электромобилей.