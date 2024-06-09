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9 июня 2024, 13:29 Читати українською

В Украине выпустят сувенирную банкноту «0 евро»

Сувенирную банкноту 'ноль евро' с изображением Софийского собора 11 века выпустит Национальный заповедник «София Киевская». Об этом пишет The Village.

Сувенирную банкноту 'ноль евро' с изображением Софийского собора 11 века выпустит Национальный заповедник «София Киевская».

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Купюра выглядит реально и изготовлена ​​по той же технологии. То есть, она содержит водяной знак, микропечать, контрпринт, голограмму, а также имеет элементы защиты от ультрафиолета и сенсорную зону для людей с нарушениями зрения.

Так хотят поддержать европейский проект, занимающийся популяризацией культурных и исторических памятников, а также способствует сохранению и материальному обеспечению европейского культурного наследия, поясняют в заповеднике.

В продажу купюры будут запущены 10 июня 2024 года. Их можно будет приобрести в сувенирном магазине на входе под колокольней Национального заповедника «София Киевская» или заказать онлайн по ссылке. Цена — 300 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 июня 2024, 13:56
#
Нарываются чтоле :D
+
+15
bonv
bonv
9 июня 2024, 15:28
#
Дякую — не треба:))) Мені більше по 500 євро до вподоби:)) Не сувенірні:)))
+
0
plitt
plitt
9 июня 2024, 16:42
#
Красавцы, прогрессируют, снимаю шляпу, втюхать дырку от бублика за триста гривен это уже конкуренция товарищу Бендеру. Чувствую таки прийдет момент и после всех этих обещаний о межпланетных Васюках, они как и товарищ Бендер будут спасаться от разъяренной толпы в дырявой лодке, хотя… уже 10 лет прошло, одноглазый с членами клуба четырех коней были пошустрее))
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