Идея создания фонда НАТО для Украины на 100 миллиардов евро провалилась

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от инициированного им ранее плана создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как большинство членов альянса отказались поддержать эту идею. Об этом сообщает Bloomberg.

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Вместо этого Столтенберг просит страны сохранить вклады в поддержку безопасности Украины на текущем уровне.

Новое предложение генсека НАТО предусматривает, что союзники примут обязательства тратить не менее 40 миллиардов евро ($43 млрд) в год как на летальную, так и на нелетальную помощь Украине. Это означало бы, что страны НАТО согласятся сохранить помощь на уровне, на котором она находится с момента вторжения России в 2022 году.

Обновленное предложение министры обороны стран НАТО рассмотрят на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Если она будет поддержана, НАТО будет определять целевые объемы помощи от каждой страны на основе процента ВВП, а затем, вероятно, будет опубликовать общие показатели в ежегодном отчете.