Национальный банк Украины установил на 7 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,1537 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.
Девальвация возвращается: Нацбанк снизил курс гривны на две копейки
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Валютный рынок
НБУ на 7 июня установил официальный курс евро на уровне 43,62 грн. Европейская валюта подорожала на 2 копейки.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 3
Теперь девальвацию нац.валюты
на две копейки можно неделю обсудать…