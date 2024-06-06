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6 июня 2024, 16:20 Читати українською

Кийосаки прогнозирует, что к августу 2024 года биткоин вырастет до $350 тысяч

До 25 августа 2024 года цена биткоина может пробить уровень в $350 000. Такой прогноз сделал предприниматель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в соцсети Х.

До 25 августа 2024 года цена биткоина может пробить уровень в $350 000.
Фото:depositphotos

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«Биткоин будет стоить $350 000 до 25 августа 2024 года. Это не ложь, а предсказание. Это спекуляция, мое мнение, но не ложь. Это приманка, но не обман, поскольку любое предвидение будущего — это прогноз», — подчеркнул Кийосаки.

По его словам, биткоин может преодолеть уровень в $350 000 в течение 2024 года. Почему в этом случае предприниматель выбрал конкретную дату, он не уточнил.

Также Кийосаки призвал своих подписчиков покупать драгоценные металлы и биткоин. Более того, в этот раз он добавил в список рекомендаций Solana (SOL) и Ethereum (ETH).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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