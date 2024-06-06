Кийосаки прогнозирует, что к августу 2024 года биткоин вырастет до $350 тысяч

До 25 августа 2024 года цена биткоина может пробить уровень в $350 000. Такой прогноз сделал предприниматель и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в соцсети Х.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости «Биткоин будет стоить $350 000 до 25 августа 2024 года. Это не ложь, а предсказание. Это спекуляция, мое мнение, но не ложь. Это приманка, но не обман, поскольку любое предвидение будущего — это прогноз», — подчеркнул Кийосаки.

BITCOIN will be $350,000 by August 25, 2024 is not a lie. Это a prediction. Это speculation, это о pinion, но это не lie. Это suckers bait, но это не должно becuase any prediction про future не lie. Я хотел бы $350,000 BITCOIN для того, чтобы сделать, и это будет… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 5, 2024

По его словам, биткоин может преодолеть уровень в $350 000 в течение 2024 года. Почему в этом случае предприниматель выбрал конкретную дату, он не уточнил.

Также Кийосаки призвал своих подписчиков покупать драгоценные металлы и биткоин. Более того, в этот раз он добавил в список рекомендаций Solana (SOL) и Ethereum (ETH).