Нацбанк установил на 6 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,1254 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 16 копеек.
Гривна продолжает укрепляться: НБУ повысил курс на 16 копеек
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НБУ на 6 июня установил официальный курс евро на уровне 43,60 грн. Европейская валюта подешевела на 16 копеек.
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Источник: Минфин
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