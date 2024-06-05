США требуют от ЕС санкционных гарантий для поддержки кредита Украине на $50 млрд

США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Что известно

Вашингтон требует, чтобы ЕС продлил санкции против российских государственных активов, истекающих каждые шесть месяцев, до конца войны. Это необходимо для того, чтобы США не остались единственными ответственными за выплаты по кредитам, предоставленным Украине.

Однако любые изменения в санкционном режиме ЕС нуждаются в одобрении всех лидеров, включая ревностно защищающего свое право вето в отношении санкций Виктора Орбана.

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