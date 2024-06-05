США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок. Об этом сообщает газета Financial Times.
США требуют от ЕС санкционных гарантий для поддержки кредита Украине на $50 млрд
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Что известно
Вашингтон требует, чтобы ЕС продлил санкции против российских государственных активов, истекающих каждые шесть месяцев, до конца войны. Это необходимо для того, чтобы США не остались единственными ответственными за выплаты по кредитам, предоставленным Украине.
Однако любые изменения в санкционном режиме ЕС нуждаются в одобрении всех лидеров, включая ревностно защищающего свое право вето в отношении санкций Виктора Орбана.
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Предложение США изложено в обсуждении ЕС, подготовленном для виртуальной встречи министров финансов блока, где они обсудят, как собрать средства для Киева.
Вашингтон настаивает на достижении соглашения перед саммитом G7 в Италии на следующей неделе, где механизм финансирования за счет прибыли от замороженных активов, вероятно, станет центральным элементом поддержки Украины.
Основной вариант — это план США предоставить Украине ссуду, возможно, вместе с другими странами G7, примерно равную оценочным «сверхдоходам» от сотен миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся на Западе. Дипломаты говорят, что это может быть до $50 млрд.
Напомним
Ранее страны Евросоюза одобрили передачу доходов от замороженных российских активов Украине.
По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, 90% этих средств пойдет на военную поддержку Киева, который только в этом году может получить таким образом 3 млрд. евро.
В общей сложности, как ожидается, активы россии будут приносить около 5 млрд евро прибыли ежегодно. Украина будет получать эти средства дважды в год.
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