Глава UniCredit о продаже российской «дочки»: мы пытаемся, но шансов мало

Продажа банка UniCredit в россии — чрезвычайно сложная задача, так как требует одновременного соответствия «политической воле» москвы и с другой стороны — избегания санкций, причем с обеих сторон. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил главный исполнительный директор итальянского UniCredit банка Андреа Орчел.

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Продажа банка

«Продать или вывести [бизнес] из россии, продав свой банк или найдя другие схемы, чрезвычайно сложно, потому что нужно вписаться в постоянно сокращающуюся „серую зону“, где ты должен соответствовать политической воле и избегать санкций с обеих сторон», — сказал Орчел.

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По его словам, банк не оставляет попытки найти выход из ситуации и уйти из россии, однако шансы на это глава UniCredit оценивает как невысокие. «Это не значит, что мы перестали пытаться. Мы постоянно рассматриваем альтернативные варианты, но вероятность этого невелика», — сообщил он FT.

Напомним

В начале мая 2024 года Bloomberg сообщало, что итальянская банковская группа UniCredit могла быть среди банков, получивших письмо от Европейского центрального банка (ЕЦБ) с призывом сократить операции в россии. В апреле такое письмо получил Raiffeisen Bank International (RBI).

«Каждый банк в Европе, который хоть как-то связан с россией, скорее всего, получил письмо от ЕЦБ», — заявил тогда агентству Андреа Орчел, отказавшись обсуждать, получал ли такое письмо UniCredit.

В июле 2022 года глава итальянской UniCredit Андреа Орчел обещал, что группа изучит возможности продать российские дочерние банки. При этом продавать российский бизнес «любой ценой» группа не будет. В 2023 году чистая прибыль российского бизнеса UniCredit составила 665 млн евро.

Как писал ранее «Минфин», в середине мая арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать ценные бумаги, недвижимость и счета UniCredit на сумму 462,7 млн евро ($503 млн), а также 100% акций UniCredit Leasing и UniCredit Garant.