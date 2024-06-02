Российский суд: UniCredit может разблокировать активы, заложив российские облигации банка

В пятницу российский суд решил смягчить ограничения по UniCredit, позволив итальянскому банку использовать российские суверенные облигации как залог вместо прочих активов и имущества. Об этом сообщает Reuters.

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В середине мая арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать ценные бумаги, недвижимость и счета UniCredit на сумму 462,7 млн евро ($503 млн), а также 100% акций UniCredit Leasing и UniCredit Garant.

«ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант» являются дочерними компаниями АО «ЮниКредит Банк», российского отделения итальянской группы. Ранее в мае UniCredit заявила, что конфискация затронула только часть активов российского подразделения, а не всю дочернюю компанию.

После ареста активов российское подразделение UniCredit договорилось с истцом «РусХимАльянс» о том, чтобы UniCredit передала в залог авуары российских казначейских облигаций ОФЗ (облигации федерального займа) рыночной стоимостью около 50 млрд рублей ($556 млн), сообщил суд.

«Это считается пропорциональным исковым требованиям, с учетом того, что цена облигаций претерпевает периодические изменения в зависимости от влияния различных внешних рыночных факторов», — говорится в сообщении суда.

Контракт залога ОФЗ смягчает условия имеющихся ограничений, сохраняя при всем этом возможность принудительного выполнения решения суда в дальнейшем, отметили в русском суде.

Итальянский банк был одним из кредиторов-гарантов по контракту на строительство газоперерабатывающего завода в россии с немецким Linde. Позже сделку разорвали из-за санкций Запада.

Когда проект был остановлен, «РусХимАльянс», совместное предприятие на 50% принадлежащее российскому газовому гиганту «Газпром», осуществило авансовый платеж в 2 млрд евро по контракту на 10 млрд евро.