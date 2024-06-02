Российский суд: UniCredit может разблокировать активы, заложив российские облигации банка

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 июня 2024, 11:16 Читати українською

Российский суд: UniCredit может разблокировать активы, заложив российские облигации банка

В пятницу российский суд решил смягчить ограничения по UniCredit, позволив итальянскому банку использовать российские суверенные облигации как залог вместо прочих активов и имущества. Об этом сообщает Reuters.

В пятницу российский суд решил смягчить ограничения по UniCredit, позволив итальянскому банку использовать российские суверенные облигации как залог вместо прочих активов и имущества.
Фото: bankruptcy-ua.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В середине мая арбитражный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать ценные бумаги, недвижимость и счета UniCredit на сумму 462,7 млн евро ($503 млн), а также 100% акций UniCredit Leasing и UniCredit Garant.

«ЮниКредит Лизинг» и «ЮниКредит Гарант» являются дочерними компаниями АО «ЮниКредит Банк», российского отделения итальянской группы. Ранее в мае UniCredit заявила, что конфискация затронула только часть активов российского подразделения, а не всю дочернюю компанию.

После ареста активов российское подразделение UniCredit договорилось с истцом «РусХимАльянс» о том, чтобы UniCredit передала в залог авуары российских казначейских облигаций ОФЗ (облигации федерального займа) рыночной стоимостью около 50 млрд рублей ($556 млн), сообщил суд.

«Это считается пропорциональным исковым требованиям, с учетом того, что цена облигаций претерпевает периодические изменения в зависимости от влияния различных внешних рыночных факторов», — говорится в сообщении суда.

Контракт залога ОФЗ смягчает условия имеющихся ограничений, сохраняя при всем этом возможность принудительного выполнения решения суда в дальнейшем, отметили в русском суде.

Итальянский банк был одним из кредиторов-гарантов по контракту на строительство газоперерабатывающего завода в россии с немецким Linde. Позже сделку разорвали из-за санкций Запада.

Когда проект был остановлен, «РусХимАльянс», совместное предприятие на 50% принадлежащее российскому газовому гиганту «Газпром», осуществило авансовый платеж в 2 млрд евро по контракту на 10 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами