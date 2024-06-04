Выманивали деньги у инвесторов из ЕС: В Украине раскрыли мошенническую схему по инвестициям в криптоактивы

В Украине раскрыли деятельность группы мошенников, которые под видом инвестиций в криптоактивы выманивали деньги у граждан ЕС. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской областной прокуратуры Андрей Сваток.

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Что известно

По его словам, полиция задержала 14 подозреваемых, включая двух организаторов схемы. Ее суть заключалась в том, что фигуранты выдавали себя за разработчиков разных криптоактивов.

Злоумышленники выманивали деньги у инвесторов из ЕС, обещая им высокую прибыль в будущем, отметил Сваток.

По его словам, фигуранты имитировали видимость роста капитала, тем самым побуждая жертв перечислять все большие суммы.

Точного ущерба Сваток не сообщил. В публикации он отметил, что речь идет о «миллионах гривен». Число жертв этой схемы неизвестно.

Расследование этого дела продолжается.