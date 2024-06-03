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3 июня 2024, 13:53 Читати українською

Чехия запустила пилотный проект по добровольному возвращению беженцев в Украину. Подробности

Украинские беженцы, получившие в Чехии статус временной защиты и желающие вернуться в Украину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на Radio Prague International.

Украинские беженцы, получившие в Чехии статус временной защиты и желающие вернуться в Украину, теперь имеют возможность воспользоваться помощью от государства.
Фото:depositphotos

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Что известно о пилотном проекте

Так, Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект добровольного возвращения, благодаря которому беженцам будут оплачены билеты на автобус, а больным — транспортировка в машине скорой помощи. Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

Чехия готова оплатить билеты около 400 человек, а также организовать санитарный транспорт максимум для 30 пациентов.

Читайте: Чехия будет платить украинским беженцам за возвращение домой

Концепция добровольного возвращения была утверждена правительством в середине мая. На программу выделено 5,5 млн крон ($239,36 тыс.).

Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения только один раз.

Напомним

В апреле, по данным МВД Чехии, в Чешской Республике проживало около 339 тыс. граждан Украины, покинувших родину из-за полномасштабного российского вторжения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Rubi0
Rubi0
3 июня 2024, 14:11
#
Аж интересно найдутся ли камикадзе младше 60 лет))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 июня 2024, 15:16
#
Спочатку добровільно, але потім…)
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