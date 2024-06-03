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3 июня 2024, 10:16 Читати українською

Норвегия снова усилила правила в отношении беженцев из Украины

Граждане Украины, которые имели в Норвегии разрешение на временную коллективную защиту от войны, но у которых это разрешение было отозвано или не продлено, не могут впоследствии снова его получить. Соответствующее усиление правил защиты приняло Министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии, передает Интерфакс-Украина.

Граждане Украины, которые имели в Норвегии разрешение на временную коллективную защиту от войны, но у которых это разрешение было отозвано или не продлено, не могут впоследствии снова его получить.
Фото:depositphotos

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Подробности

«Норвегия тратит много денег на ускоренную проработку и расселение украинских просителей убежища по специальной схеме. Центристская партия и Лейбористская партия в правительстве считают неправильным, что добровольно вернувшиеся или нарушившие правила просители убежища должны снова получать особый режим», — сказала министр общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель.

По данным Директората по делам иммиграции Норвегии, около 2 тыс. украинцев, имеющих временную коллективную защиту, не получили продления годового разрешения на пребывание в Норвегии.

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Во многих случаях речь идет о людях, которые переехали обратно в Украину или другие страны Европы. Эти люди больше не смогут получить коллективную защиту в Норвегии, если снова обратятся за ней; они будут направлены на обычную индивидуальную процедуру предоставления убежища.

Министр также не исключает возможности дальнейшего усиления правил предоставления временной коллективной защиты в Норвегии.

«Иммиграция должна быть устойчивой. Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего усиления схемы временной коллективной защиты», — сказала она.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2024 года правительство Норвегии объявило об усилении мер контроля за прибывшими из Украины, призванными уменьшить их количество, ведь в стране не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать всем надлежащие условия.

Источник: Минфин
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