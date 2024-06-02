Tesla отзывает более 125 тысяч авто из-за неисправной системы безопасности

Tesla отзывает 125 227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о пристегивании ремней безопасности, которая может увеличить риск травм во время столкновения. Об этом сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения США, пишет Reuters.

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Регулятор заявил, что автомобили Tesla не отвечают федеральным требованиям безопасности, поскольку их предупредительная лампочка и звуковой сигнал могут не активироваться, когда водитель не пристегнут.

Какие авто отзывают

Отзыв касается некоторых автомобилей Model S, выпущенных в 2012—2024 гг., Model X выпуска 2015−2024 гг., Model 3 2017−2023 гг. и Model Y 2020−2023 годов выпуска.

Tesla выпустит обновление программного обеспечения для решения этой проблемы. Ожидается, что оно будет доступно уже в июне.

Другие проблемы с авто

В январе Tesla отозвала 200 000 автомобилей Model S, X и Y в США из-за сбоя программного обеспечения, который мог ухудшить видимость водителей во время движения задним ходом.

В апреле было отозвано 3 878 пикапов Cybertruck, чтобы починить накладку на педаль «газа», которая могла ослабнуть и застрять в обшивке салона.

В прошлом месяце регуляторы автомобильной безопасности США также начали расследование относительно того, был ли адекватный отзыв Tesla более 2 млн автомобилей, объявленный в декабре для установки новых средств защиты автопилота после серии аварий.

Тогда регулятор считал, что при включенном автопилоте, когда водитель не готов вмешиваться в управление по необходимости или не может распознать, работает ли система Autosteer, может возрасти риск аварии.