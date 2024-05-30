Приватбанк в 2023 году получил рекордную прибыль

В 2023 году государственный Приватбанк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн. По результатам года банк выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В общей сложности в виде дивидендов и налогов в 2018—2023 годах банк уже вернул государству почти 180 млрд грн.

Чистый кредитный портфель бизнес-клиентов вырос вдвое с начала полномасштабного вторжения.

В пресс-службе банка также добавили, что Приватбанк сохраняет лидерство в розничном кредитовании, увеличив кредитный портфель на 39% (17 млрд грн).

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«Для обеспечения надежности и безопасности своих сервисов банк продолжил инвестировать в кибербезопасность и модернизировал свою IT-инфраструктуру. В разных типах помещений банка установлено более 800 генераторов. Укрытиями оборудовано около 4000 рабочих мест», — говорится в сообщении.