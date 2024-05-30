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30 мая 2024, 12:57 Читати українською

Приватбанк в 2023 году получил рекордную прибыль

В 2023 году государственный Приватбанк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн. По результатам года банк выплатил государству 57 млрд грн в виде налога на прибыль и дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В 2023 году государственный Приватбанк получил рекордную прибыль до налогообложения в объеме 72,8 млрд грн.
Фото: banker.ua

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В общей сложности в виде дивидендов и налогов в 2018—2023 годах банк уже вернул государству почти 180 млрд грн.

Чистый кредитный портфель бизнес-клиентов вырос вдвое с начала полномасштабного вторжения.

В пресс-службе банка также добавили, что Приватбанк сохраняет лидерство в розничном кредитовании, увеличив кредитный портфель на 39% (17 млрд грн).

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«Для обеспечения надежности и безопасности своих сервисов банк продолжил инвестировать в кибербезопасность и модернизировал свою IT-инфраструктуру. В разных типах помещений банка установлено более 800 генераторов. Укрытиями оборудовано около 4000 рабочих мест», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
30 мая 2024, 13:28
#
Приват рулить!:)
+
0
zevs1
zevs1
30 мая 2024, 14:00
#
Приват рулил и до того, как его перевели в госсобственность.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
30 мая 2024, 14:50
#
Це був сарказм
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