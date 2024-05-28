Министерство экономики планирует запустить программу «Украинский кэшбек» до конца лета. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога производителей украинской техники для общин, передает liga.net.
Программу «Украинский кэшбек» планируют запустить летом
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«Надеюсь, что в июле-августе должен быть запуск. Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство», — объяснила она.
По ее словам, в государственный бюджет заложили 45 млрд грн в поддержку отечественного производителя по разным программам.
Благодаря этим программам Минэкономики рассчитывает на развитие производства посредством стимулирования спроса, инвестиций в реальный сектор экономики и увеличения несырьевого экспорта.
Источник: Минфин
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