Программу «Украинский кэшбек» планируют запустить летом

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2024, 12:35 Читати українською

Программу «Украинский кэшбек» планируют запустить летом

Министерство экономики планирует запустить программу «Украинский кэшбек» до конца лета. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко во время презентации каталога производителей украинской техники для общин, передает liga.net.

Министерство экономики планирует запустить программу «Украинский кэшбек» до конца лета.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Надеюсь, что в июле-августе должен быть запуск. Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство», — объяснила она.

По ее словам, в государственный бюджет заложили 45 млрд грн в поддержку отечественного производителя по разным программам.

Благодаря этим программам Минэкономики рассчитывает на развитие производства посредством стимулирования спроса, инвестиций в реальный сектор экономики и увеличения несырьевого экспорта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
28 мая 2024, 12:37
#
До літа вже недалеко:) Кешбек для гурманів:)
+
0
potator
potator
28 мая 2024, 13:00
#
Опять наклейка сделано в незалежной прикроет китайский импорт и поможет корытному барыге, одним словом чем дальше от рашки тем ближе к белорашке. Кстати у польши хорошо получается из китая делать польшу по цене германии
+
+8
veritas69
veritas69
28 мая 2024, 13:33
#
Даешь украинских пингвинов, чтобы за импортных не платить
+
0
Три літри
Три літри
28 мая 2024, 14:27
#
Так ось куди піде підвищений «військовий» збір.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bonv и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами