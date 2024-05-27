ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $6 млрд в рамках очередного раунда финансирования, достигнув оценки $24 млрд и став конкурентом OpenAI, пишет Reuters.
ИИ-стартап Маска xAI получил оценку $24 млрд
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Что известно
В недавнем раунде финансирования участвовали такие инвесторы, как Andreessen Horowitz и Sequoia Capital, и согласно сообщению Маска в сети X, предварительная оценка стартапа достигла $18 млрд.
Полученные деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения научных исследований.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что компания xAI Илона Маска привлекла $6 млрд в раунде финансирования серии B при поддержке венчурных фирм Andreessen Horowitz и Sequoia Capital.
Источник: Минфин
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