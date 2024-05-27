Компания Маска привлекла $6 млрд на разработку искусственного интеллекта

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Что известно

Сбор средств, о котором было объявлено 26 мая, происходит менее чем через год после дебюта xAI и знаменует собой одну из самых крупных инвестиций в область разработки инструментов искусственного интеллекта.

Разработка И И Маском тесно связана с X.com, социальной сетью, ранее известной как Twitter, где xAI начал свою деятельность с сервиса Grok AI.

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Деньги будут использованы для вывода на рынок первых продуктов xAI, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.

«В ближайшие недели будет объявлено еще больше», — сказал Маск в сообщении на X в ответ на объявление о финансировании.

Хотя xAI не сообщила, что ее оценили после последнего раунда финансирования, в других сообщениях СМИ ранее предполагалось, что компания будет оценена в сумму от 18 до 24 миллиардов долларов.