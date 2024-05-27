Импорт легковых автомобилей в Украину превысил $1 млрд

В Украину ввезли 86 000 легковых автомобилей на общую заявленную стоимость $1,1 млрд за первый квартал 2024 года. Госбюджет получил 11,1 млрд грн за импорт этих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Импорт авто

Для сравнения, за первый квартал 2023 года в Украину было завезено 52 000 автомобилей (на 67% меньше, чем в I квартале 2024 года) с заявленной стоимостью свыше $705,8 млн (на 61% меньше) и в бюджет уплачено 7,4 млрд грн (на 49% меньше).

Откуда завозили авто

Больше всего легковых автомобилей завезли из Германии — 17 100, США — 14 500 автомобилей и Китая — 9100 автомобилей.

В пятерку также вошли автомобили из Японии — 8900 автомобилей и Южной Кореи — 4400 автомобилей.

Десятку лидеров среди стран, из которых больше всего завозили автомобили в Украину, закрывают: Словакия — 4200 авто, Франция — 4100 авто, Мексика — 4000 авто, Великобритания — 3700 авто и Чехия — 3700 авто.

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В денежном выражении наибольший импорт авто из США — на $211,2 млн (в госбюджет было уплачено 2 млрд грн), Германии — $168,7 млн (2,1 млрд грн) Китая — $138,2 млн (182,3 млн грн).