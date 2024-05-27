Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники посылают сообщения через мессенджер о возможности получить денежные выплаты от украинских банков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с денежными выплатами
Что известно о схеме
Отмечается, что на мессенджеры украинцев поступает рассылка от Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.
Представители Ощада предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не производит.
«Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карты. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета», — отмечают в банке.
Как отмечают в Минреинтеграции, в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр Ощада по телефону: 0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.
Источник: Минфин
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