Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме с денежными выплатами

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники посылают сообщения через мессенджер о возможности получить денежные выплаты от украинских банков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно о схеме

Отмечается, что на мессенджеры украинцев поступает рассылка от Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Представители Ощада предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не производит.

«Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карты. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета», — отмечают в банке.

Как отмечают в Минреинтеграции, в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр Ощада по телефону: 0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.