США рассматривают введение санкции против зарубежных банков, работающих в россии

США рассматривают возможность усиления вторичных санкций в отношении банков, ведущих бизнес в россии. Об этом заявила министерша финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters, передает УНН. По ее данным, европейские банки сталкиваются со все большими рисками, работая в россии.

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«Мы рассматриваем потенциальное ужесточение наших санкций в отношении банков, ведущих бизнес в россии», — заявила Йеллен в интервью агентству Reuters, отказавшись сообщить подробности и не назвав ни одного конкретного банка, против которого они могут быть направлены.

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Что известно

Выступая в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 в северной Италии, Йеллен заявила, что санкции, связанные с операциями банков в россии, будут введены «только, если для этого будет причина, но работа в россии создает очень много рисков».

На вопрос, хотела бы она, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский банк UniCredit ушли из россии, Йеллен ответила: «Я считаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожны в том, что они там делают».

Raiffeisen является крупнейшим европейским кредитором, ведущим бизнес в россии, за ним следует UniCredit.