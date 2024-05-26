Экономическая активность Аргентины упала на 8,4% — это самое большое падение с 2020 года

Экономическая активность Аргентины в марте снизилась на 8,4% по сравнению с годом ранее, сообщило официальное статистическое агентство страны. Это стало пятым месячным падением подряд и самым резким падением с 2020 года, пишет Reuters.

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Президент Аргентины Хавьер Милей начал болезненную экономию, чтобы снизить рост бедности и годовую инфляцию почти до 300%. Согласно данным, опубликованным аргентинским статистическим агентством INDEC, девять секторов зафиксировали падение по сравнению с прошлым годом, прежде всего строительство, показавшее падение на 29,9%, и упавшая на 19,6% обрабатывающая промышленность.

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Падение активности в марте следует за падением в годовом исчислении на 3,0% в феврале и 4,1% в январе.

За год до марта экономическая активность Аргентины упала на 5,3%.