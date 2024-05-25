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25 мая 2024, 14:26 Читати українською

Онлайн-казино в Украине заработали 55,6 млрд грн за прошлый год: кто имеет связи с РФ

За прошлый год онлайн-казино в Украине заработали 55,6 млрд грн, но три компании не предоставили финотчетность за прошлый год. Сколько отдельно заработали компании и какие из них связаны с рф — говорится в исследовании YouControl.

За прошлый год онлайн-казино в Украине заработали 55,6 млрд грн, но три компании не предоставили финотчетность за прошлый год.
Фото:depositphotos

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Кто связан с рф

ООО «Спейсикс» первыми получили лицензию от КРАИЛ и работают на рынке под названием Cosmolot. За 2023 они получили 27 млрд грн чистого дохода от реализации продукции. Компанию связывают с российским бизнесменом Сергеем Токаревым, создавшим в россии ряд проектов в сфере азартных игр и IТ.

ООО «Вбет Украина» имело чистый доход за 2023 год 3 млрд грн. Компания работает под брендом VBET и принадлежит кипрской компании UCR HOLDING LTD, бенефициаром которой является гражданин Армении Рудольф Погосян. До конца декабря 2022 года бенефициарами компании были братья Виге и Ваген Бадалян, связываемые с российской букмекерской конторой «Фонбет».

Читайте: Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Кому аннулировали лицензии

ООО «Париматч» имело лицензию до августа 2023 года, их чистый доход за прошлый год составил 2 млрд. грн. Бенефициаркой фирмы является Екатерина Белорусская, а в марте 2023 года компания попала под санкции СНБО.

ООО «Плей фан Инвестмент» (Фан спорт) вместе с «Поинтлото» (POINTLOTO1) и «Твоя Беттинговая компания» (1XBET) попали в санкционный перечень СНБО от 10 марта 2023 года.

Известно, что КРАИЛ аннулировал лицензии 1XBET, «Фан спорт» и ООО «Джокер юа», работавшее под брендом Joker.

Сколько заработали другие компании

PIN-UP Ukraine получили лицензию на ООО «Укр Гейм Технолоджи» в апреле 2021-го. Компания получила за 2023 год чистый доход в размере 3,6 млрд грн.

Лицензии на деятельность онлайн-казино под брендами SLOTOKING и 777 имеет ООО «Слотс ю эй» (чистый доход за 2023 год — 3 млрд грн).

ООО «Букмекерская компания «Фавбет» с чистым доходом за 2023 год в 9,7 млрд. грн и ООО «Казино.юа» работают под брендами онлайн-казино Favbet и CASINO/CASINO.UA.

SLOTS CITY (ООО «Геймдейв») Чистый доход компании за 2023 год — 2,5 млрд грн.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также об усилении контроля за игорным бизнесом.

24 апреля Верховная Рада одобрила законопроект № 9256-д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом в первом чтении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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