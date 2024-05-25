Goldman Sachs ждет первого снижения ставки ФРС в сентябре

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Прогноз банка

Goldman теперь ожидает, что ставка будет впервые снижена на 25 базисных пунктов в сентябре, а не в июле, как ожидалось ранее. Рынок также придерживается этого мнения, оценивая вероятность сентябрьского снижения в 54%, а июльского — всего в 12%.

Эксперты банка указали на недавние заявления представителей ФРС о том, что для решения о снижении ставки в июле потребуется не только замедление инфляции, но и сигналы существенного ослабления деловой активности или рынка труда.

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По мнению экономистов Goldman, полной уверенности в снижении ставки в сентябре нет.

«Руководство ФРС, как нам кажется, разделяет спокойный взгляд на инфляционный прогноз и будет готово снизить ставку скорее раньше, чем позже. Однако ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) все еще более обеспокоен высокой инфляцией и менее расположен голосовать за снижение ставки».

Следующее заседание ФРС состоится 11−12 июня.