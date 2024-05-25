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25 мая 2024, 16:30 Читати українською

Goldman Sachs ждет первого снижения ставки ФРС в сентябре

Американский банк Goldman Sachs Group изменил свой прогноз для сроков снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне недавних заявлений руководителей Федрезерва.

Американский банк Goldman Sachs Group изменил свой прогноз для сроков снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне недавних заявлений руководителей Федрезерва.
Фото:depositphotos

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Прогноз банка

Goldman теперь ожидает, что ставка будет впервые снижена на 25 базисных пунктов в сентябре, а не в июле, как ожидалось ранее. Рынок также придерживается этого мнения, оценивая вероятность сентябрьского снижения в 54%, а июльского — всего в 12%.

Эксперты банка указали на недавние заявления представителей ФРС о том, что для решения о снижении ставки в июле потребуется не только замедление инфляции, но и сигналы существенного ослабления деловой активности или рынка труда.

Читайте: ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

По мнению экономистов Goldman, полной уверенности в снижении ставки в сентябре нет.

«Руководство ФРС, как нам кажется, разделяет спокойный взгляд на инфляционный прогноз и будет готово снизить ставку скорее раньше, чем позже. Однако ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) все еще более обеспокоен высокой инфляцией и менее расположен голосовать за снижение ставки».

Следующее заседание ФРС состоится 11−12 июня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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