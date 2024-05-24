Глава НБУ ответил Гонтаревой на критику

Глава Нацбанка Андрей Пышный ответил на слова Валерии Гонтаревой, раскритиковавшей монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны.

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«Бывший глава НБУ не может не помнить, как Национальным банком принимаются решения: коллегиальность, обсуждение, дискуссия, тщательный анализ всех параметров, поиск оптимального баланса риска. Это то, что лежит в основе качества, которое генерирует Национальный банк», — сказал Пышный. .

Он добавил, что совершенно не воспринимает критику, которая была озвучена и считает ее неприемлемой для оценки работы НБУ.

«Такое впечатление, что лондонский котел плющит и плавит не хуже закарпатского», — сказал Пышный.

На критику сильно соединенных монетарной и валютной политики он напомнил, что с момента полномасштабного вторжения Национальный банк был вынужден отказаться от инфляционного таргетирования и зафиксировать курс, нивелировав все, что было до войны.

«Но это были нужные, быстрые, качественные решения, существенно зафиксировавшие ситуацию. А дальше требовалось не только наложить „монетарный турникет“, который бы не позволил обескровить окончательно золотовалютные резервы, а построить эффективную политику в условиях кризиса, который затронул всего», — напомнил председатель правления НБУ.

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