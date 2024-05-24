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24 мая 2024, 19:33 Читати українською

Глава НБУ ответил Гонтаревой на критику

Глава Нацбанка Андрей Пышный ответил на слова Валерии Гонтаревой, раскритиковавшей монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны.

Глава Нацбанка Андрей Пышный ответил на слова Валерии Гонтаревой, раскритиковавшей монетарную и валютную политику Нацбанка во время войны.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Бывший глава НБУ не может не помнить, как Национальным банком принимаются решения: коллегиальность, обсуждение, дискуссия, тщательный анализ всех параметров, поиск оптимального баланса риска.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Бывший глава НБУ не может не помнить, как Национальным банком принимаются решения: коллегиальность, обсуждение, дискуссия, тщательный анализ всех параметров, поиск оптимального баланса риска. Это то, что лежит в основе качества, которое генерирует Национальный банк», — сказал Пышный. .

Он добавил, что совершенно не воспринимает критику, которая была озвучена и считает ее неприемлемой для оценки работы НБУ.

«Такое впечатление, что лондонский котел плющит и плавит не хуже закарпатского», — сказал Пышный.

На критику сильно соединенных монетарной и валютной политики он напомнил, что с момента полномасштабного вторжения Национальный банк был вынужден отказаться от инфляционного таргетирования и зафиксировать курс, нивелировав все, что было до войны.

«Но это были нужные, быстрые, качественные решения, существенно зафиксировавшие ситуацию. А дальше требовалось не только наложить „монетарный турникет“, который бы не позволил обескровить окончательно золотовалютные резервы, а построить эффективную политику в условиях кризиса, который затронул всего», — напомнил председатель правления НБУ.

К теме: Гонтарева раскритиковала политику Нацбанка

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Vadim531
Vadim531
24 мая 2024, 20:12
#
За то теперь керована гнучкысть которая выходит через одно место
+
+15
sacha2222
sacha2222
24 мая 2024, 21:46
#
За часів головування Гонтарєвою в НБУ було втраченого та вкрадено значно більше, але чомусь вона про це не згадує.
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