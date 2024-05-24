Новая почта запустила доставку между странами Европы

Nova Post — бренд, под которым работает Новая почта в Европе — запустила доставку между странами Европы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Теперь можно отправить документы, посылки или грузы до 100 кг не только из Европы в Украину или наоборот, но и между европейскими странами, где есть отделение Nova Post.

Услуга уже доступна во всех странах присутствия, кроме Молдовы, Румынии и Великобритании. Срок доставки между странами — от 2-х дней.

Стоимость

Между странами Европы Nova Post доставляет посылки в отделение, по адресу, в почтомат или в пункт выдачи. Стоимость доставки зависит от веса отправки и расстояния между странами.

На примере отправки из Польши: доставка посылки весом 2 кг в Германию в отделение Nova Post будет стоить 43 злотых (примерно 10 евро), а в Испанию — 65 злотых (15 евро). Плюс 10 злотых (2 евро) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки по адресу курьером.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта открыла первые отделения в Великобритании.