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24 мая 2024, 15:54 Читати українською

Новая почта запустила доставку между странами Европы

Nova Post — бренд, под которым работает Новая почта в Европе — запустила доставку между странами Европы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nova Post — бренд, под которым работает Новая почта в Европе — запустила доставку между странами Европы.
Фото: Новая почта

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Теперь можно отправить документы, посылки или грузы до 100 кг не только из Европы в Украину или наоборот, но и между европейскими странами, где есть отделение Nova Post.

Услуга уже доступна во всех странах присутствия, кроме Молдовы, Румынии и Великобритании. Срок доставки между странами — от 2-х дней.

Стоимость

Между странами Европы Nova Post доставляет посылки в отделение, по адресу, в почтомат или в пункт выдачи. Стоимость доставки зависит от веса отправки и расстояния между странами.

На примере отправки из Польши: доставка посылки весом 2 кг в Германию в отделение Nova Post будет стоить 43 злотых (примерно 10 евро), а в Испанию — 65 злотых (15 евро). Плюс 10 злотых (2 евро) к стоимости, если воспользоваться услугой доставки посылки по адресу курьером.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта открыла первые отделения в Великобритании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
24 мая 2024, 16:01
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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