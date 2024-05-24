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24 мая 2024, 14:57 Читати українською

Президент рф снова предлагает Западу переговоры и «заморозку» войны — Reuters

Президент россии владимир путин готов остановить войну с Украиной и заключить перемирие при условии, что он сохранит контроль над уже завоеванными территориями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, близких к российскому президенту.

Президент россии владимир путин готов остановить войну с Украиной и заключить перемирие при условии, что он сохранит контроль над уже завоеванными территориями.

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По словам собеседников агентства, путин понимает, что дальнейшее наступление потребует повторения массовой мобилизации, первая волна которой — осенью 2022 года — уронила рейтинги власти и вызвала бегство за границу сотен тысяч российских граждан.

Поэтому, утверждают источники Reuters, путин готов прекратить войну, даже несмотря на то, что ее изначальные цели — полный захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины — остаются невыполненными.

Кремль уверен, что сможет продать «населению» результат вторжения как «победу». «Путин скажет, что мы победили, что НАТО нас атаковало, а мы сохранили наш суверенитет и что у нас есть сухопутный коридор в Крым», — поясняет один из источников Reuters.

Ключевое условие путина, по которому тот не готов ни на какие уступки, — это сохранение всех захваченных российской армией территорий, утверждают все собеседники агентства. Если же Запад отвергнет его предложение, путин готов продолжать воевать, говорят они.

С аналогичным предложением Кремль выступал в конце прошлого года, однако после переговоров на уровне посредников идея была отвергнута. В феврале США отказались обсуждать перемирие без участия Киева, рассказывали источники Reuters.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+154
Riojas
Riojas
24 мая 2024, 15:10
#
С нашей стороны это была бы разумная фиксация убытка. Но этого не будет.
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
24 мая 2024, 15:39
#
С вашей русской стороны давно нужно было зафиксировать убытки и закончить войну.
+
+15
bosyak
bosyak
24 мая 2024, 15:52
#
«С нашей стороны» — це з якої?
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
24 мая 2024, 15:41
#
Как бы все не закончилось, русня войну уже проиграла, два года мучаясь со страной в 10 раз меньше по экономическому и военному потенциалу. Они продемонстрировали всему миру что их армия годится только для парадов и воровства генералов. Их будущее и дальше скатываться на уровень государства третьего мира, вроде какого то Ирана.
+
+55
eurousa
eurousa
24 мая 2024, 15:50
#
Ага, особенно по карте видно величину проигрыша.
+
+15
eljaaff
eljaaff
24 мая 2024, 16:16
#
Ну зачем тут наративы марафона транслировать… За нас вписалось пол мира — обескровили свои склады пво технику. все кинули в топку и он их перемолол… в итоге европа устала америка забуксовала … если б драка была один на один мы бы сдулись в течении полу года причем аж до карпат…
+
+58
paff
paff
24 мая 2024, 15:53
#
Надо соглашаться
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