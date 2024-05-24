Президент рф снова предлагает Западу переговоры и «заморозку» войны — Reuters

Президент россии владимир путин готов остановить войну с Украиной и заключить перемирие при условии, что он сохранит контроль над уже завоеванными территориями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, близких к российскому президенту.

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По словам собеседников агентства, путин понимает, что дальнейшее наступление потребует повторения массовой мобилизации, первая волна которой — осенью 2022 года — уронила рейтинги власти и вызвала бегство за границу сотен тысяч российских граждан.

Поэтому, утверждают источники Reuters, путин готов прекратить войну, даже несмотря на то, что ее изначальные цели — полный захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины — остаются невыполненными.

Кремль уверен, что сможет продать «населению» результат вторжения как «победу». «Путин скажет, что мы победили, что НАТО нас атаковало, а мы сохранили наш суверенитет и что у нас есть сухопутный коридор в Крым», — поясняет один из источников Reuters.

Ключевое условие путина, по которому тот не готов ни на какие уступки, — это сохранение всех захваченных российской армией территорий, утверждают все собеседники агентства. Если же Запад отвергнет его предложение, путин готов продолжать воевать, говорят они.

С аналогичным предложением Кремль выступал в конце прошлого года, однако после переговоров на уровне посредников идея была отвергнута. В феврале США отказались обсуждать перемирие без участия Киева, рассказывали источники Reuters.