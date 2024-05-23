Норвегия запретила въезд русским туристам

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Исключения предусмотрены для россиян, которые едут к близким родственникам (родителям, супругам, сожителям и детям), а также направляются с целью работы или обучения в Норвегию или другую страну Шенгенской зоны.



Ограничения на въезд в скандинавскую страну будут распространяться как на тех, кто имеет визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на владельцев виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

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Напомним

В норвежском правительстве отмечают, что это решение связано с желанием страны поддержать союзников и партнеров, которые ранее ввели ограничения из-за войны россии против Украины.

Норвегия не входит в состав Европейского Союза, но соблюдает большинство санкций, введенных против россии в связи с войной в Украине. Еще в первые месяцы после полномасштабного вторжения россии в 2022 году страна перестала выдавать россиянам туристические визы.