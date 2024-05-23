Норвежское правительство запретило гражданам россии посещать страну с туристической и другой «несущественной» целью. Въезд для таких лиц будет закрыт с 29 мая. Об этом сообщили на сайте правительства страны, передает The Moscow Times.
Норвегия запретила въезд русским туристам
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Что известно
Исключения предусмотрены для россиян, которые едут к близким родственникам (родителям, супругам, сожителям и детям), а также направляются с целью работы или обучения в Норвегию или другую страну Шенгенской зоны.
Ограничения на въезд в скандинавскую страну будут распространяться как на тех, кто имеет визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на владельцев виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.
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Напомним
Норвегия не входит в состав Европейского Союза, но соблюдает большинство санкций, введенных против россии в связи с войной в Украине. Еще в первые месяцы после полномасштабного вторжения россии в 2022 году страна перестала выдавать россиянам туристические визы.
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