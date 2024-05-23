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23 мая 2024, 13:15 Читати українською

Норвегия запретила въезд русским туристам

Норвежское правительство запретило гражданам россии посещать страну с туристической и другой «несущественной» целью. Въезд для таких лиц будет закрыт с 29 мая. Об этом сообщили на сайте правительства страны, передает The Moscow Times.

Норвежское правительство запретило гражданам россии посещать страну с туристической и другой «несущественной» целью.
Фото:depositphotos

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Что известно

Исключения предусмотрены для россиян, которые едут к близким родственникам (родителям, супругам, сожителям и детям), а также направляются с целью работы или обучения в Норвегию или другую страну Шенгенской зоны.

Ограничения на въезд в скандинавскую страну будут распространяться как на тех, кто имеет визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на владельцев виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

Читайте: Инфляция вынудила ЕС повысить цены на шенгенские визы. Как изменится стоимость

В норвежском правительстве отмечают, что это решение связано с желанием страны поддержать союзников и партнеров, которые ранее ввели ограничения из-за войны россии против Украины.

Напомним

Норвегия не входит в состав Европейского Союза, но соблюдает большинство санкций, введенных против россии в связи с войной в Украине. Еще в первые месяцы после полномасштабного вторжения россии в 2022 году страна перестала выдавать россиянам туристические визы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
23 мая 2024, 16:11
#
Та невже?
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