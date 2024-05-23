Инфляция вынудила ЕС повысить цены на шенгенские визы. Как изменится стоимость

Европейский Союз окончательно одобрил решение о повышении цен на шенгенские визы, которое вступит в силу с 11 июня. Соответствующее решение 22 мая было опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает «Европейская правда».

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Как изменится стоимость

Согласно принятому еще 14 марта предложению Европейской комиссии, стоимость шенгенской визы для взрослых увеличится с 80 до 90 евро, а для детей от шести до 12 лет — с 40 до 45 евро.

В отдельных случаях стоимость визы может составлять 135 или 180 евро, если к стране применяется спецпроцедура по статье 25а (2) Визового кодекса ЕС.

Решение вступает в силу на двенадцатый день после опубликования в Официальном журнале ЕС, то есть с 11 июня.

Напомним

Украина повышения цен не касается, потому что на нее распространяется действие безвизового режима с Европейским Союзом.