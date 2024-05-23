Первая тысяча: Количество резидентов Дия.City

К специальному налоговому режиму для ИТ-отрасли Дия. City уже присоединилось 1000 компаний. Об этом сообщила руководительница проектного офиса Дия.City Наталья Деникеева.

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Подробности

«Для нас Дия.City это уже давно не о низких налогах. Это о системной поддержке ИТ-индустрии, синергии государства и бизнеса. Это о выборе Украины идти по пути успешных высокотехнологичных стран», — отметила Деникеева.

Она добавила, что команда проекта продолжает работать, чтобы резидентство в Дия. City для ИТ-компаний было базой, а на украинский рынок заходили мощные мировые игроки.

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Что такое Дия.City

Дия.City — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов Дия.City.

Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам Дия.City не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.