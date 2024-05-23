Правительство Франции поддержало предложение США, предусматривающее выделение Украине $50 млрд, используя замороженные российские активы. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер, пишет Bloomberg.
Франция поддержала идею США о предоставлении Украине $50 млрд из активов рф
Позиция Франции
Как отмечается, США настаивают на том, чтобы группа ведущих стран с развитой экономикой использовала будущие доходы, полученные около $280 миллиардов в фондах российского Центрального банка, большая часть которых заблокирована в Европе. Эта идея предоставить пакет помощи Украине в размере до $50 миллиардов.
«Мы открыты для идеи мобилизации доходов от этих активов как можно скорее в рамках международного права», — заявил министр Брюно Ле Мер.
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По его словам, США внесли предложения, находящиеся в рамках международного права.
«Мы будем работать над ними конструктивно и открыто с целью достичь соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины», — отметил министр.
Что это значит для Украины
Поскольку Германия также благосклонно относится к плану США, растут шансы на то, что он может быть одобрен на встрече лидеров «Большой семерки» 13−15 июня.
«Преимуществом авансового поступления доходов от активов россии будет обеспечение выгоды для Украины, независимо от политической неопределенности вокруг президентских выборов в США», — говорится в материале.
Bloomberg напомнило, что ранее разногласия в Конгрессе уже осложняли процесс оказания помощи Украине, а экс-президент США Дональд Трамп выражал скептицизм по поводу дальнейшей поддержки Украины.
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Напомним
Использование российских активов в пользу Украины Страны Запада заморозили российские активы после вторжения оккупантов в Украину, но пока не решились на полную их конфискацию. Часть стран ищет другие способы использования этих активов.
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