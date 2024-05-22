Рада приняла законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10265 о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом. Об этом сообщает народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Теперь украинцы, путешествующие по странам Евросоюза, будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не будут платить дополнительные средства за услуги роуминга», — написал он в Telegram.

Напомним

«Минфин» писал, что Рада приняла в первом чтении данный законопроект в феврале 2024 года.

Тогда вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что украинцы смогут не платить дополнительное собрание за связь во время путешествий до четырех месяцев по Европе. Это правило будет касаться и приехавших в Украину европейцев.

В июле 2023 года Еврокомиссия согласовала продление еще на год действие упрощенного роуминга для Украины.

Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Она предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.