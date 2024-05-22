Импорт золота в Китай замедляется

В апреле импорт драгоценных металлов в Китай снизился из-за спада спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя на фоне рекордно высоких цен, пишет Bloomberg.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно таможенным данным, покупки золота в апреле упали до 136 тонн, что на 30% меньше, чем в марте, и это был самый низкий показатель за год.

Определенное влияние на цену золота оказывает динамика процентной ставки в США, однако недавний рост цен был обусловлен устойчивым потреблением золота в Китае с ограниченными возможностями инвестирования.

Из-за кризиса в секторе недвижимости, нестабильности на фондовом рынке и ослабления юаня инвесторы обратились к таким активам, которые считаются более безопасными, и это прежде всего золото, цены на которое сразу резко подскочили.

Читайте: Китай инвестирует в золото и подогревает ралли

Центральный банк Китая пополнил свои резервы 18-й месяц подряд, диверсифицируя активы и хеджируясь от обесценивания юаня.

Как прогнозируется, китайский спрос на золото останется высоким в 2024 году, но вследствие огромного объема импорта, наблюдаемого в последнем квартале, далее он стабилизируется и замедлится.

Снижение привлекательности золота произошло также из-за предупреждений властей Китая о чрезмерных спекуляциях, поэтому Шанхайская биржа золота на этой неделе снова повысила маржинальные требования по ряду контрактов с золотом.

Читайте: Золото обновило исторический максимум: почему его позиции уязвимы