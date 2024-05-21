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21 мая 2024, 16:46 Читати українською

Рада поддержала реформу автострахования

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 8300 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада проголосовала за законопроект № 8300 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Фото: freepik.com

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Соответствующий документ во втором чтении поддержали 294 нардепа.

«Если коротко — законопроект делает автогражданку действенной», — отметил Железняк.

Что предусматривает закон

В частности, проект закона предлагает:

  • постепенно повысить размеры страховых сумм (максимальные размеры страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского союза.
  • ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней).
  • ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;
  • расширить применение «европротокола» — оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции.

«Договорились, что ряд важных правок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета», — добавил Железняк.

Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев отметил, что сейчас лимит ответственности страховщика за ущерб, причиненный жизни и здоровью составляет 320 000 грн на одного пострадавшего, независимо от количества пострадавших, а за ущерб, причиненный имуществу пострадавших — 160 000 грн. на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн на одно страховое событие.

В течение двух лет после введения закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу пострадавших — до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
21 мая 2024, 16:50
#
І скільки такі страховки будуть коштувати?:)
+
0
bonv
bonv
21 мая 2024, 16:51
#
А на рынке ценных бумаг лидирует туалетная:))).
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