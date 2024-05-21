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21 мая 2024, 15:03 Читати українською

В Бельгии определили сроки передачи Украине процентов от замороженных российских активов

Украина может получить проценты от замороженных активов России до июля 2024 года. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета Е С в Брюсселе, сообщает РБК-Украина.

Украина может получить проценты от замороженных активов России до июля 2024 года.
Фото: facebook.com/Hadja Lahbib

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«Другим важным моментом будет решение, которое позволит принятие документов для разблокирования процентов из замороженных средств, из российских активов. Это длительный процесс, который возглавляла Бельгия, который наконец завершился, и который должен позволить Украине получить значительное финансирование», — сказала Лябиб.

Она отметила, что речь идет об около 3 млрд евро. В частности, глава МИД Бельгии добавила, что средства должны поступить уже к июлю.

Напомним

«Минфин» писал, что Германия поддерживает план США использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины, в частности, для предоставления кредита до $50 млрд. Ожидается, что решение планируется принять в июне.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 мая 2024, 16:19
#
По факту і побачимо…
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