В Украине упал спрос на дизельные авто

В апреле 2024 года автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-14%).

Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023 года. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.

Новые авто

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster — 372 единицы;

BMW X3 — 128;

Toyota Land Cruiser Prado — 125;

Volkswagen Touareg — 111;

BMW X4 — 71.

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Подержанные авто

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто: