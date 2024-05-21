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21 мая 2024, 13:16 Читати українською

В Украине упал спрос на дизельные авто

В апреле 2024 года автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

В апреле 2024 года автопарк Украины пополнили 6,2 тыс.
Фото: renault.com

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Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-14%).

Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023 года. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.

Новые авто

В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

  • Renault Duster — 372 единицы;
  • BMW X3 — 128;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 125;
  • Volkswagen Touareg — 111;
  • BMW X4 — 71.

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Подержанные авто

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

  • Renault Megane — 485 единиц;
  • Skoda Octavia — 343;
  • Volkswagen Passat — 324;
  • NissanISSAN Qashqai — 297;
  • Volkswagen Golf — 169.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
21 мая 2024, 13:30
#
Я б купив дизель, але за старою традицією дилер вирішив за мене що дизель мені не треба.
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