В апреле 2024 года автопарк Украины пополнили 6,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это почти на 10% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
В Украине упал спрос на дизельные авто
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Из них: 1,4 тыс. ед. новых (+10%) и 4,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-14%).
Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 24% продаж, как и в апреле 2023 года. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 24%, но это на 12 процентных пунктов меньше, чем в прошлом.
Новые авто
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster — 372 единицы;
- BMW X3 — 128;
- Toyota Land Cruiser Prado — 125;
- Volkswagen Touareg — 111;
- BMW X4 — 71.
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Подержанные авто
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane — 485 единиц;
- Skoda Octavia — 343;
- Volkswagen Passat — 324;
- NissanISSAN Qashqai — 297;
- Volkswagen Golf — 169.
Источник: Минфин
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