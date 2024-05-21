Вакансии с бронированием: Work.ua разработал новый функционал для поиска работы

На Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников. Теперь соискатели смогут легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них.

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Дефицит кадров

В условиях усиливающегося дефицита кадров находить сотрудников трудно всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев.

Однако таким компаниям государство дает возможность бронировать работников, и это для них может быть еще одним критерием для привлечения кандидатов.

Поэтому Work.ua сделал доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команде, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям сразу видеть такие предложения. Стоит отметить, что компании до этого в описании вакансий отмечали возможность бронирования, а теперь с новым функционалом это стало удобнее и видимее.

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Все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска вакансий «С бронированием работников». Их можно легко найти, если включить фильтр «Бронирование работников» на результатах поиска вакансий. В настоящее время на сайте размещено более 800 таких вакансий.

Также на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование и зеленый бейдж.