ЕЦБ потребовал от европейских банков как можно скорее уйти из россии

Европейский центробанк требует от банков зоны евро ускорить уход с российского рынка, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Что известно

По словам собеседников издания, письма из ЕЦБ получили все кредитные организации, продолжающие работать на российском рынке несмотря на озвученные планы сократить или полностью свернуть бизнес в рф.



Европейский регулятор сообщил банкирам, что работа в россии может обернуться для них американскими санкциями, которые, в свою очередь, приведут «к серьезному ущербу для банковской системы» всей Европы, рассказал один из источников FT.

По его словам, ЕЦБ опасается, что сохраняющие российский бизнес банки может постичь судьба латвийского ABLV. Он был уличен в отмывании денег и нарушении санкций против КНДР, после чего в 2018 году банку был отрезан доступ к финансовой системе США.

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ЕЦБ требует от европейских банков уже к июню представить планы ухода с российского рынка, а ряд банков уже получили от регулятора предупреждения о возможных штрафных санкциях.

Райффайзенбанк — крупнейший из западных банков, сохраняющих присутствие в россии, — должен к 2026 году на две трети сократить свой бизнес в рф, включая как кредиты российским клиентам, так и международные переводы для них.

Аналогичное предписание было выдано итальянской группе UniCredit, российская «дочка» которой — ЮниКредит Банк — наряду с Райффайзенбанком включена в перечень системно значимых и входит в топ-20 по размеру активов в рф.



Лишь французской группе банков Societe Generale удалось избавиться от российского бизнеса. Ее Росбанк был продан миллиардеру Владимиру Потанину, после чего сразу оказался в санкционных списках Британии.

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Напомним

Райффайзенбанк хотя и анонсировал планы свернуть российский бизнес, продолжает оставаться ключевой «финансовой артерией», связывающей экономику рф с миром.

В прошлом году российская «дочка» принесла банку 1,8 млрд евро прибыли — втрое больше, чем в довоенном 2021-м. В мае американский Минфин направил письменное предупреждение австрийской Raiffeisen Bank International о возможном введения санкций, вплоть до отключения от операций с долларом, из-за работы в россии.



Все европейские банки зарабатывают в России больше, чем до начала войны, отмечает Bloomberg. Прибыль ЮниКредит Банка по сравнению с 2021 годом выросла в 3,3 раза, до 890 млн евро (за 2023 год), венгерского OTP Bank — в 2,75 раза, до 330 млн евро. Нидерландский ING в прошлом году заработал в россии 150 млн евро, итальянский Intesa — 140 млн евро, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — 40 и 50 млн евро соответственно.