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20 мая 2024, 8:43 Читати українською

рф за неделю арестовала активов европейских банков на общую сумму более 700 млн евро — СМИ

Суд санкт-петербурга арестовал более 700 млн евро активов, принадлежащих трем западным банкам — UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, являющимся одним из крупнейших шагов россии против западных банков с начала вторжения. Об этом говорится всообщении Financial Times.

Суд санкт-петербурга арестовал более 700 млн евро активов, принадлежащих трем западным банкам — UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, являющимся одним из крупнейших шагов россии против западных банков с начала вторжения.
Фото:depositphotos

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Подробности

Шаги российского суда по заморозке активов двух германских и итальянских банков связывают с ответом на призывы Европейского центрального банка ускорить выход европейских банков из россии.

Аресты произошли по иску «РусХимальянса», дочерней компании «Газпрома», по делу о якобы невыполнении обязательств по совместному проекту.

Суд наложил арест на активы второго по размеру в россии европейского банка, UniCredit на сумму 463 млн евро, что эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране, согласно последнему финансовому отчету главной российской дочерней компании банка.

Читайте: В россии арестовали активы Deutsche Bank

В другом решении с того же дня суд наложил арест на активы Deutsche Bank на сумму 238,6 млн евро, включая имущество и средства на его счетах в россии.

В пятницу, 17 мая, суд решил арестовать активы немецкого Commerzbank. «РусХимальянс» просил заморозить до 94,9 млн евро активов банка, суд удовлетворил иск.

Суд постановил, что банк не может продать свой бизнес в россии; для этого ему нужно согласие главы россии Владимира Путина.

Источник: Минфин
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