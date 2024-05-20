рф за неделю арестовала активов европейских банков на общую сумму более 700 млн евро — СМИ

Суд санкт-петербурга арестовал более 700 млн евро активов, принадлежащих трем западным банкам — UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, являющимся одним из крупнейших шагов россии против западных банков с начала вторжения. Об этом говорится в сообщении Financial Times.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Шаги российского суда по заморозке активов двух германских и итальянских банков связывают с ответом на призывы Европейского центрального банка ускорить выход европейских банков из россии.

Аресты произошли по иску «РусХимальянса», дочерней компании «Газпрома», по делу о якобы невыполнении обязательств по совместному проекту.

Суд наложил арест на активы второго по размеру в россии европейского банка, UniCredit на сумму 463 млн евро, что эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране, согласно последнему финансовому отчету главной российской дочерней компании банка.

Читайте: В россии арестовали активы Deutsche Bank