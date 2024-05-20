Сегодня в Киеве и по всей Украине будут отключать свет

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«20 мая с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

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