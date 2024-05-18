«Киевстар» начнет продавать номера с новым кодом «77» летом

Мобильный оператор «Киевстар» получил разрешение на использование номеров мобильной связи с кодом сети назначения «77», они появятся в продаже в конце июня — в июле этого года. Об этом сообщил президент компании Александр Комаров в интервью «Интерфакс-Украина».

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«Киевстар» оперирует пятью кодами сети: «67», «68», «96», «97» и «98».

Он также рассказал о всеукраинской инициативе не отсоединять от сети людей, оставшихся на оккупированных территориях. Реализовать ее планируется на уровне регуляторного решения.

«Проект такого решения сейчас НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, — ред.) обсуждает с нами — операторами рынка электронных коммуникаций», — отметил Комаров.

По его прогнозам, этим решением будут установлены определенные временные рамки, например три-четыре года.