В россии арестовали активы банка UniCredit

Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на российские активы итальянского банка UniCredit по иску компании «Русхимяльянс» — оператора комплекса по переработке и сжижению природного газа. Об этом говорится в решении суда, передает The Moscow Times.

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Под соответствующие меры попали имущество «Юникредитбанка» в пределах суммы 462,7 млн евро: ценные бумаги, недвижимое имущество и принадлежащие Unisredit Bank счета, а также 100% долей в «Юникредит Лизинг», 100% долей в «Юникредит Гарант».

UniCredit Bank был одним из банков-гарантов по контракту на строительство газоперерабатывающего завода с немецким Linde, который был разорван из-за западных санкций.